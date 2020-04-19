Известная украинская топ-модель Алла Костромичева заинтриговала поклонников фотографией в соцсети

На своей странице в Instagram ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» опубликовала снимок, который вызвал оживленную дискуссию в сети, передает Politeka.net.

На фото она позирует, сидя, прислонившись к двери шкафа и закутавшись в покрывало. Ее волосы растрепаны, а у груди она держит лист бумаги с надписью «Когда это закончится, я тебя обниму».

«А кому ты говоришь эти важные слова?», – спрашивает звезда у своих подписчиков.

Кадр собрал свыше 67 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи рассказали о том, по кому скучают в данный момент. У многих за границей родственники и любимые, кто-то не может поехать к бабушке или к маме в Украине из-за карантина. Также поклонники не обошли вниманием красоту модели.

«Я говорю сыну по телефону, он служит в армии и посещения родителей запрещены сей час», «Только любимому...», «😍😍😍😍 Алла, как Вы прекрасны», «Мужу, он за границей сейчас. И теперь неизвестно, когда приедет», «Алла, ты превосходна 😻💞», – пишут в комментариях к публикации.

Сегодня Алла Костромичева – востребованная модель на мировых подиумах. В школу моделей она пришла, когда ей было 16 лет, а профессиональную карьеру на этом поприще начала в 20 лет. Такой поздний старт объясняется тем, что она не считала это занятие серьезным, поэтому сразу получила высшее образование, закончив с красным дипломом Севастопольский национальный технический университет по специальности «Медицинская электроника».

Алла работала с модными домами Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta, неоднократно открывала показы. Ее личный рекорд – 86 дефиле в месяц.

Также украинка – частый гость на обложках ведущих модных глянцев Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в смелом наряде выпустила на волю свою «хищницу».

Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной.

А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински разделась и устроила горячую фотосессию в бассейне.