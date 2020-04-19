Зірка "Жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук показала, що карантин красі не перешкода

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram брюнетка привітала шанувальників з Великоднем і поділилася свіжим знімком, передає Politeka.net.

У кадрі артистка з'явилася в стильному образі. На ній – біла коротка футболка, яка відкриває плаский живіт, світлі джинси із завищеною талією, білі кросівки і довге рожево-синьо-блакитне пальто.

У правій руці дівчина тримає цифровий фотоапарат, а лівою заправляє волосся за вухо.

«Отакий Великдень! Доброго дня всім!», – підписала знімок красуня. Як бачимо, незважаючи на карантин, у Марти на обличчі немає захисної маски.

«З Великоднем😍❤️❤️», «Дуже красива 😍😍😍��», «Дуже гарна, такий чудовий стиль😍 👍», – пишуть під фотографією шанувальники артистки.

Не так давно Марта Адамчук показала публіці свого найдорожчого чоловіка – батька, на якого вона дуже схожа.

«У тата сьогодні день народження. Це він привчив мене до того, що чоловік повинен досконало створювати сюрпризи. Від нього у мене мускулиста верхня частина тіла (тому що нижня явно мамусина☺️)...», – підписала фото зірка.

Як відомо, Марта – магістр естрадного вокалу, вона закінчила Київський університет культури і мистецтв. До того, як вона прийшла в «Жіночий квартал», Марту можна було побачити в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор». Вона виконувала саундтреки до фільму Олексія Залевського Z Joke.

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