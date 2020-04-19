Дочка Олени Кравець з «Кварталу 95» Маша показала шанувальникам, як розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka посиланням на Instagram зірки.

«…з кожним приїздом Одеса все прекрасніше», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку дочка Кравець позує на тлі моря в Одесі, демонструючи всім свою бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«видно, карантину дотримуєшся, молодець», «неймовірна», «вау, красуня!», «прекрасна», «ну нічого собі краса», «дуже добре», «ти прекрасна просто», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, спадкоємиця Олени Кравець продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками.

На цей раз Марія Кравець вирішила поділитися з передплатниками новими яскравими світлинами, які вона зробила в умовах карантину.

"Як ваш карантин?", - вона підписала фото, на яких її можна побачити без макіяжу в домашньому образі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і продовжили діалог з донькою зірки з "Кварталу 95".

"В роботі. А твій?", "Машулик, Вау!", "Красива Маша", "Дуже красива. От би мені бути такою", "Красуня,як і матуся", "яка Красуня", "Яка ж красива", "Як завжди, все тихо, спокійно, і людей на вулицях міста мало, тишь да гладь", "Моє життя суцільний карантин", "Ти неймовірна красуня", "Карантин проходить чудово, як у тебе?", - написали вони під публікацією.

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