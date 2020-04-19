Українська співачка Анастасія Кумейко, яка входила в групу Nikita, показала фанатам як розважається у ванній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Чистий субота», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко позує у ванній, де під музику ногою закриває кран.

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Однак шанувальники Кумейко залишилися без можливості щось сказати, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, порадувала шанувальників гарячими танцями.

Зірка опублікувала танцювальне відео в своєму Instagram. На кадрах артистка з'явилася в білому боді з сіточкою. Наряд обтягнув шикарну фігуру Кумейко, а пояс підкреслив тонку талію. 

Зірка облягла стрункі ніжки чорними лосинами. 

Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.

"Boys and Girls! Чекаю на вас сьогодні о 16:00 у прямому ефірі. Підготували для вас @_.loe._ #danceaerobics буде все, як ми любимо 🔥", - написали користувачі мережі. 

Remote file

Нагадаємо, що экс-Nikita в нижній білизні розставила ноги і влаштувала шоу для дорослих на кухні: "Солодкий персик".

А ще Politeka писала, що Анастасія Кумейко задерла ноги прямо в тракторі заради пікантній фотосесії: "Мрія Лукашенко".

Також Politeka повідомляла, що слідом за Ані Лорак та Полякової екс-Nikita роздяглася на кухні заради сміливого фото.