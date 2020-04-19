Українська співачка Анастасія Кумейко, яка входила в групу Nikita, показала фанатам як розважається у ванній
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Чистий субота», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко позує у ванній, де під музику ногою закриває кран.
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Однак шанувальники Кумейко залишилися без можливості щось сказати, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, порадувала шанувальників гарячими танцями.
Зірка опублікувала танцювальне відео в своєму Instagram. На кадрах артистка з'явилася в білому боді з сіточкою. Наряд обтягнув шикарну фігуру Кумейко, а пояс підкреслив тонку талію.
Зірка облягла стрункі ніжки чорними лосинами.
Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.
"Boys and Girls! Чекаю на вас сьогодні о 16:00 у прямому ефірі. Підготували для вас @_.loe._ #danceaerobics буде все, як ми любимо 🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що экс-Nikita в нижній білизні розставила ноги і влаштувала шоу для дорослих на кухні: "Солодкий персик".
А ще Politeka писала, що Анастасія Кумейко задерла ноги прямо в тракторі заради пікантній фотосесії: "Мрія Лукашенко".
Також Politeka повідомляла, що слідом за Ані Лорак та Полякової екс-Nikita роздяглася на кухні заради сміливого фото.