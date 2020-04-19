Діти примадонни Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна показали, як порадували батьків до свята
Гаррі Галкін і Ліза разом фарбували яйця фарбами і пекли паски. Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Пасха. Як йшла підготовка», – підписав відео Максим в мережі.
«Ось дивись, татусю! Ось який червоненький буде, гарненький», – каже Ліза на відео, показуючи розмальоване яйце Максиму.
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Шоумен і телеведучий в свою чергу допомагав дітям: подавав ложки і знімав Гаррі і Лізу.
«Це вони самі! Всі самі ручками. Молодці, розумниці!», – каже примадонна на тлі відео.
Також на відео миготять молоді жіночі руки, мабуть, няні.
У мережі прокоментували тепле відео сім'ї Галкиных.
«Ой, ну які , правда, розумниці..!!! ❤️Так хочеться Гаррі і Лізонька розцілувати!!! Спасибі Боженькі за такі створіння!!!🙏🙏🙏», «Рукавички Лізі замалі...», «Які гарні дітки!», «Принади», «Просто обожнюю ваших діток!!!», «Класні хлопці», «и прекрасні батьки», «Це найкраще, що я бачила! Просити здорово діти!», «Ангели справжні! Як же ми їх любимо!!!!», «протягом півроку спостерігаю за родиною, лише тато займається з дітьми, а де мама,вибачте, 👏 а так можна було, блін», – написали в коментарях фолловери Галкіна.
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