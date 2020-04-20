Українська співачка і телеведуча, яка живе і працює в Росії Регіна Тодоренко, не стримала емоцій під час шоу "Маска"

На днях відбувся другий півфінал проекту «Маска», який пройшов у гарячих суперечках журі, які вибирали, хто з переодягнених у тварин артистів пройде у фінал.

Один з найбільш зворушливих моментів, коли члени журі обирали між Оленем і Пандою. Судді були на боці першого і другому довелося скинути маску. До цього Тодоренко, не приховуючи емоцій, впізнала свого чоловіка у Панді і розплакалася через те, що віддає свій голос не йому.

Здавалося, що разом з Регіною зараз заревуть й інші члени журі - таким полум'яним був її спіч:

"Хочу сказати з приводу Панди. Я ж знаю, що це ти. Якщо ти думаєш, що я не бачу, як ти ходиш і нервуєш, переживаєш кожен раз перед зйомками, ти помиляєшся. Якщо ти думаєш, що я... ой зараз розплачуся... просто розчулилася... Я ж знаю, як чоловік завжди зворушливо ставиться до пісні, музики... Я знаю всі тріщинки і всі нотки цього голосу, і дуже їх люблю. Я тебе люблю", - поділилася Тодоренко своїми переживаннями, на що ведучий В'ячеслав Макаров прокоментував: "навіть незручно".

Влад розповів, як переховувався від дружини, щоб вона не дізналася, що він один з учасників: «Мені пощастило: вона працює, її часто не буває вдома».

Розчулена Тодоренко зізналася, що часто чула безглузді відмовки від чоловіка, який поспішав на репетиції. Одна з них звучала так: «Там мама їжу передала, я поїду і привезу».

Раніше ми повідомляли, співачка похвалилася в Instagram самими яскравими кадрами свого авторського шоу "Вечір з Регіною Тодоренко". Дівчина співала, танцювала і пустувала на камеру.

"Дивіться, як треба сходити з розуму вдома 😂під час карантину! Хоча ви і без мене це краще знаєте! Мамські лайфхаки, секретики яйця-пашот і просто забійне БДСМ-тренування 😆!", - повідомила в підписі Тодоренко.

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