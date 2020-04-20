Украинская певица и телеведущая, которая живет и работает в России Регина Тодоренко, не сдержала эмоций во время шоу "Маска"

На днях состоялся второй полуфинал проекта «Маска», который прошел в горячих спорах жюри, выбиравших, кто из переодетых в животных артистов пройдет в финал.

Один из самых трогательных моментов, когда члены жюри выбирали между Оленем и Пандой. Судьи оказались на стороне первого и второму пришлось сбросить маску. До этого Тодоренко, не скрывая эмоций, узнала своего мужа в Панде и расплакалась из-за того, что отдает свой голос не ему.

Казалось, что вместе с Региной сейчас прослезятся и остальные члены жюри - такой пламенной была ее речь:

"Хочу сказать по поводу Панды. Я же знаю, что это ты. Если ты думаешь, что я не вижу, как ты ходишь и нервничаешь, переживаешь каждый раз перед съемками, ты ошибаешься. Если ты думаешь, что я... ой сейчас расплачусь... просто расчувствовалась... Я же знаю, как муж всегда трогательно относится к песне, музыке... Я знаю все трещинки и все нотки этого голоса, и очень их люблю. Я тебя люблю", - поделилась Тодоренко своими переживаниями, на что ведущий Вячеслав Макаров прокомментировал, что "ему даже неловко".

Влад рассказал, как скрывался от жены, чтобы она не узнала, что он один из участников: «Мне повезло: она работает, ее частенько не бывает дома».

Растроганная Тодоренко призналась, что часто слышала нелепые отговорки от мужа, спешившего на репетиции. Одна из них звучала так: «Там мама еду передала, я поеду и привезу».

Ранее мы сообщали, певица похвасталась в Инстаграм самыми яркими кадрами своего авторского шоу "Вечер с Региной Тодоренко". Девушка пела, танцевала и дурачилась на камеру.

"Смотрите, как надо сходить с ума дома 😂во время карантина! Хотя вы и без меня это лучше знаете! Мамские лайфхаки, секретики яйца-пашот и просто убойная БДСМ-тренировка 😆!", - сообщила в подписи Тодоренко.

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