"Ще без манікюру, вій і брів"

34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова потрясла відвертим фото зі своїм 27-річним бойфрендом Давидом Манукяном

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обіймах Давида в сміливому вбранні. Ольга розстебнула червону сорочку в клітинку, засвітивши зону декольте. Пікантна картина: соковиті "м'ячики" Бузової, одягнені в чорну тканину ліфчика, - не на жарт розбурхали шанувальників. А от щодо реакції Манукяна складно сказати, адже він дивиться в об'єктив, а не на подружку.

Оля пригорнулася до коханця, притулившись обличчям до його обличчя, закривши очі і поклавши руку йому на груди. Задоволений Манукян в цей час просто посміхався.

"Він сказав, що буде любити мене навіть лисою, товстою і без манікюру 😂😂😂.

Я вірю ❤️ А ви? 🤪", - підписала фото зірка.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати пост Ольги. Думки розділилися: одні вважають її наївною і не вірять Давидові, інші називають їх пару "найкрасивішою".

"Уві сні хлопці, часто говорять зайвого ( він не сновида Оль?)"

"Головне, щоб без бабок сказав теж саме)))"

"Ще без манікюру, вій, брів і губ 😁"

"😂 Так всі кажуть"

"У Дави погляд задоволеного кота 😀"

"Ви такі милі ❤️ Вір Вам обом 😁☺️😜"

"Так Оль, ви класно разом дивитесь!!!! ❤❤❤😘😘😘Гарна пара!!!😍"

"Нічого собі!"

"Та ні, це страшно уявити"

Раніше ми повідомляли, Бузова збентежила видом в яскравому дутому пальто з "короною як у принцеси" і написом "ось вона я".

"яка краса", "Кайф", "Краса", "Ольга красуня, така яскрава", "ти найтопова на землі", "Весною і не пахне", - писали в коментарях.

Нагадаємо, коханець Бузової видав інтимні деталі "постільної" життя, топ гарячих фото

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