Колишня зірка музичної групи "ВІА-Гра" і телеведуча Надія Мейхер-Грановська похвалилася новим вбранням у нескромно позі

Як повідомляє Politeka.net, сміливий знімок українська артистка опублікувала в сториз на своїй сторінці в Instagram.

Надія Мейхер любить похвалитися сміливими образами і часто ділиться цікавими кадрами в соціальній мережі. На цей раз вона показала шанувальникам трикотажне плаття в чорно-білу смужку. Головною родзинкою вбрання стали довгі вирізи з боків, які співачка показала у всій красі.

Заради ефектного фото Надія Мейхер стала в дверях, та високо підняла ногу, зігнуту в коліні. Таким чином вона оголила свої ноги по самі стегна і ледь не блиснула нижньою білизною. Такий вид б'є наповал, ледь не перетинаючи межу дозволеного.

На жаль, не можна дізнатися, що з приводу нового сукні Надії Мейхер думають користувачі соцмережі, адже фото і відео, розміщені в сториз, коментувати не можна.

Раніше Надія Мейхер-Грановська опублікувала фотографію з відпочинку. На знімку легко помітити, що артистка зовсім схудла і виглядає дуже болісно.

Геопозиция показує, що співачка перебуває у Волочиську Хмельницької області. Як відомо, Мейхер народилася в селі Збручовка, Волочиського району. Можна припустити, що вона вирушила до своїх родичів, щоб провести великдень по-сімейному.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганская та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.

Також Politeka писала, що спекотна Надя Мейхер шокувала своїми принадами в королівському декольте: "Аж слинки течуть".