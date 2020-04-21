Зірка шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар знайшла новий спосіб, як розважатися в спальні з чоловіком Олександром Стояновим
Танцівниця опублікувала незвичайну відеозапис в сториз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Поки в Україні і по всьому світу вирує епідемія китайського вірусу, розсудливі люди намагаються дотримуватися карантин і не виходити з дому зайвий раз. Але самоізоляція накладає свій відбиток, і зірки часто показують, як веселяться будинку. Катерина Кухар - не виняток. На цей раз вона зняла ролик разом з чоловіком, прем'єром балету.
На опублікованих кадрах пара всіляко демонструє свою любов на камеру: поцілунки, обнімашки і не тільки. Так Олександр Стоянов показав хорошу фізичну форму і кілька разів підняв дружину над собою за допомогою рук і ніг. Під час останнього підходу Катерина Кухар ледь не підлетіла в повітря. Після цього чоловік ніжно пригорнув її до себе.
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на Жаль, не можна дізнатися, як до таких постільною забав відносяться шанувальники Кухар, адже в сториз не можна коментувати.
Раніше Олександр Стоянов продемонстрував, як змінився за час карантину. Він поскаржився, що незадоволений своєю мускулатурою. За словами прем'єра балету, з-за тривалого карантину йому потрібно взяти себе в руки і трохи схуднути:
"Хотів написати про головні інсайти за час карантину, але напишу про це трохи пізніше. А зараз, ось дивлюся і думаю, що пора повертатися в режим і трошки підкачатися. А чим ви займаєтеся?".
Нагадаємо, голий чоловік Катерини Кухар з "Танців з зірками" показав, чим спокушає дам.
А ще Politeka писала, що Кухар з «Танців з зірками» у сукні показала, чим спокусила зіркового чоловіка.
Також Politeka повідомляла, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" без одягу показав, чим зайнятий з дружиною у спальні.