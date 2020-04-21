В 2019 році Настя Каменських і Потап перестали приховувати свої стосунки і одружилися. До цього чутки про їх роман ходили роками, але пара його ретельно приховувала

Politeka.net вирішила згадати, як солодка парочка виглядала, коли була просто дуетом, а не чоловіком і дружиною. Як відомо, дует Потап і Настя був заснований в 2006 році. Потап був продюсером групи і автором більшості пісень.

На піку своєї кар'єри Потап і Настя сильно набрали вагу. Як зізнавалася Настя в інтерв'ю, їх важкий графік, постійні концерти і неправильне харчування довели їх до такого стану. Артисти довгий час виглядали не дуже спортивно, хоча Настя все одно одягала яскраве вбрання.

Як відомо, дует Потап і Настя був надзвичайно популярним на теренах СНД, тому на зовнішній вигляд артистів тоді мало хто звертав увагу.

Пізніше, перед розпадом групи Настя всерйоз захопилася спортом і взялася за своє здоров'я. Артистка буквально захопилася правильним харчуванням і тренуваннями. Пізніше вона посадила на здоровий спосіб життя і Потапа, який за останні кілька років сильно схуд.

Як зізнається Потап в інтерв'ю, їх день вдома розписаний по годинах. Настя постійно щось готує і дуже часто їсть невеликими порціями. Потапу доводиться слідувати ритму молодої дружини.

До речі, сьогодні Каменських - ікона стилю, але колись вона дуже погано одягалася.

Нагадаємо, що розжирнілу Настю Каменських в ліфчику висміяли за дивне відео зі сковорідкою: "Чорти що".

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