Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як відпочиває з Потапом на вулиці в незвичайному іміджі

В цей раз знамениті артисти вирішили відправитися на сонячну прогулянку на природу і помилуватися квітучими деревами на свято Пасхи. Як відомо, вже багато тижнів артисти знаходяться на карантині і показують, як проводять час у будинку, намагаються урізноманітнити сві будні і навіть худнуть разом. Сьогодні ж зірки, через довгий час, вирішили прогулятися на природі, , пише Рoliteka.net.

Так, на новому фото, представленому в Instagram, позували зірки в домашньому вигляді – у досить вільному одязі і таких же аксесуарах. Настя одягнула чорну вільного розміру шкіряну куртку і дуже широкі м'які спортивні штани з білими лампасами, на голові – біла тепла шапка, а очі вона завбачливо сховала від сонця за темними окулярами з круглими лінзами.

Потап вирішив з'явитися в атласному бомбера білого кольору з великими написами-нашивками, світлій сорочці блакитного відтінку і вільних червоних штанях. Шанувальників здивував дещо недбалий і через чур домашній вигляд зірок:

«Христос воскрес!!!», «Кіт Базиліо і лисиця Аліса», «Да ладно, я такі яскраві весняні😂🔥🔥🔥», «Ору з Потапа», «Красиві😍😍😍», «Сім'я,ви супер!!!!🌹🌹🌹💣💣💣🔥🔥🔥👌🤟🤟».

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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