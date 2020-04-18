Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає вдома під час карантину

Після того, як Настя провела серію онлайн-тренувань і отримала сотні відповідей з похвалою, артистка зрозуміла, що під час карантину можна займатися разом з фанатами з ще більшою користю. Зірка організувала цілий марафон, в ході якого вона вирішила розповісти, як схуднути, як правильно харчуватися і знайти гармонію в родині. Сьогодні ж артистка здивувала домашнім кадром в піжамі, пише Рoliteka.net.

Зірка позувала в одній картатій піжамі яскраво-червоного відтінку, чим здивувала публіку. Сонячний кадр зірка представила рано вранці, нагадавши про свій марафоні.

«Субота - це день гармонії, довіри і взаємин. А синій - це колір світу.

Тому суботній пост в рамках цього курсу я присвячую темі взаємин з друзями.

Мої друзі - це сім'я, яку я обрала сама. Це люди, яким я повністю довіряю і максимально віддаюся в плані підтримки, щирості і любові. І я точно знаю, що це взаємно💙

І, звичайно ж, наповнюйтеся сьогодні синім кольором! 🦋 Одягніть щось синє і обмірковуйте ваші взаємини з друзями, дивлячись на небо!», - написала Каменських.

А ось що відповіли шанувальники:

«Така лапочка, така красива, просто принадність👄👄👄👄👄👄», «Коли будеш відео про справжній Воркаут знімати , а не просто в назві відео це слово вставляти???», «Красуня, як завжди!!!♥», «Ви страшенно схудли. Була така симпатюшечка, а стала зовсім іншою людиною. Навіщо?», «Супер 😍👍🏻👏🏼», «Гарна😻», «Красуня!!! Спасибі за твоє старання і увагу. Дуже тебе кохаю ❤️❤️❤️», - написали шанувальники.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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