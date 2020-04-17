Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як розважається вдома на кухні

Зірка вже кілька тижнів перебуває на карантині, стежить за собою і навіть організувала цілий курс для схуднення. Артистка розповіла також головні рецепти для правильного харчування, однак при цьому не забуває Настя про своє головне захоплення - запис жартівливих роликів для підліткової програми "Тік-Ток", пише Рoliteka.net.

Так, артистка з'явилася в коротенькому сірому топі і з розпущеним волоссям. Доповнила свій образ зірка кепкою темно-синього відтінку, джинсами світло-сірого кольору і спортивним білизною в тон топу.

«It’s my rock’n’roll dinner, babe 😎 #music #quarantinelife», - написала Каменських під коротким роликом, представленим в Instagram.

Ось що відповіли шанувальники, причому деякі зазначили, що Настя знову набрала вагу за час карантину, незважаючи на тренування:

«👏👏👏👏Як завжди🔥🔥», «Шкода що тільки 10 сек тривати, а ракурс невдалий», «Ти знову поправилася?», «Це круто ,дитинко але нагодуй чоловіка🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂💓💓💓💓», «Така класна, але я не зрозуміла відео🔥❤️», «Люблю тебе 💕💕🔥», «Чортзна-що і збоку бантик».

Також вчора артистка розкрила секрети свого дрібного харчування і підготувала рецепти смачних страв для сніданку, обіду і вечері. А вже сьогодні Настя порекомендувала вправи на прес, щоб той не був "агент під прикриттям":

«ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ На моєму YouTube каналі вийшло нове відео з серії Sport With NK 💪 В цей раз я показую свої найулюбленіші і ефективні вправи на прес під запальну пісню Peligroso! 🔥

Для кращого результату потрібно виконати як мінімум 3 кола цієї тренування. Тобто тричі позайматися під пісню Peligroso від початку до кінця. Відпочинок між кожним новим колом - 3 хвилини.

І якщо ви не хочете, щоб ваш прес був як спецагент - під прикриттям🤪, потрібно правильно харчуватися! Переходьте на @nkblog і під останніми відео читайте мої варіанти корисних сніданків, обідів і вечерь! 🍽», - написала Анастасія під новим постом.

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