Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася спокусливими знімками на карантині

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських на самоізоляції активно займається своєю фігурою і здоров'ям - співачка навіть змогла трохи схуднути. Все це з допомогою регулярних домашніх тренувань і правильного харчування. Особливо це видно по новим фото, які вона не втомлюється демонструвати своїм численним шанувальникам.

На свіжому фото співачка постала в спокусливому образі, одягнувши екстремальне міні з закритим вирізом. Не всі шанувальники привітали Настю з втратою ваги, багато хто помітив, що краще зупиниться на досягненому.

Так, Настя підкреслила форми облягаючою сукнею з довгими рукавами. Завдяки хайлайтеру, шкіра зірки ніби світиться зсередини, макіяж також зроблений з використання иллюминайзера і виконаний в природних тонах. Волосся зібране у високий пишний хвіст. В якості аксесуарів – звисають довгі сережки.

На першому фото дівчина тримається руками за тонку талію. Відразу помітно наскільки сильно вона скинула свою вагу. На другому знімку Настя спокусливо вигнулась ближче до об'єктиву.

В підписі знаменита красуня запропонувала шанувальникам обрати фото, яке їм сподобалося більше.

Користувачі мережі поспішили це зробити. Крім того, до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для своєї улюблениці. Були і ті користувачі мережі, які розкритикували Каменських за надмірну худорлявість, адже, здається, що її зараз вітром здує.

"Настюш , на тебе можна дивитися вічно ) ти розумниця", "Шикарно красива ❤❤❤", "Настя,вистачить худнути! 😉😘❤️", "Ви завжди красива 🤩🤩👍немає слів 🤗", "Настуся, фтгура вогонь!", "На карантині і така худа!!! 🤗🤗 Без образ захоплююся", "Суцільний фотожоп😁😂".

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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