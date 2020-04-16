Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика удивила поклонников стильным семейным фото
В этот раз под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.
Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.
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«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.
Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:
«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️», «Титаник по-русски»❤️».
Как сообщалось ранее, у 37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, сделала заявление по поводу коронавируса, который стремительно распространяется по миру.
Для привлечения внимания девушка опубликовала свежий снимок, на котором она одета в светлые джинсы по фигуре и модную кофту. Джинсы отлично подчеркивают стройность женщины. На фото Анжелика страстно смотрит в кадр. Сразу становится понятно, за что ее любит муж.
«Дорогие мои, самое время придумать новое приветствие!! Рукопожатие отменяется!!! Поцелуи при встрече отменяются! Так вы проявите любовь и заботу о близких и дорогих вам людях!!!», - заявила Ревва.
За полчаса пост Анжелики собрал более тысячи лайков. Оперный певец Юсиф Эйвазов пошутил, что можно вместо приветствия прыгать 2 минуты. Заодно и фитнес, отметил он. Жене Реввы шутка артиста понравилась. Она предложила прыгать на скакалке.
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".
Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».
Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".