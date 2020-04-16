Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика удивила поклонников стильным семейным фото

В этот раз под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.

Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.

«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.

Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:

«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️», «Титаник по-русски»❤️».