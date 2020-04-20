Відома співачка Тіна Кароль влаштувала з Даном баланом провокаційну фотосесію
Знаменита співачка разом з артистом бере участь у пісенному шоу "Голос", підігріваючи чутки про свій роман недвухсмысленным поведінкою. Флірт, загравання і навіть дуже відкриті натяки на їх відносини привернули неабияку увагу серед шанувальників, повідомляє Politeka.
В цей раз, наприклад, фанати виявилися в захваті від новини: Тіна і Дан збираються у новому випуску шоу "Голос" заспівати дуетом. Попереднє їх виступ зайняв перші місця в трендах Ютуба, після чого зірки навіть випустили пісню під назвою "Додому". В цей раз фанатів чекає щось нове.
Танки під Житомиром, Аваков пояснив, до чого готуватися: «Прогноз не дуже хороший»
Остапчук ошелешив новим фото з коханкою на Великдень, мережа кипить: "Нічого святого..."
Неголений Дан Балан раптово перервав мовчання, Кароль не встоїть: "Вах, який красень"
Ситуація з обміном полонених на межі, Зеленського вивели на чисту воду: "Це люди, які не мають відношення до конфлікту"
Для залучення уваги пара знялася у спільній фотосесії, в якій зірки, перебуваючи в пікантній близькості один до одного, дивляться перед собою, ховаючись від камери.
«Блін, я так і не зрозуміла, Тіна і Балан мутять? ...», «Вау!!!!Здорово!Це буде свято для очей і вух!!!Супер!Дуже чекаємо!», «Господи ,весь тиждень жити ,знаючи, що в кінці тижня буде дует-неймовірно!», «Це точна інформація?? Чекаємо», «Відвал голови», «Такі милі😍», - пишуть зраділі фанати.
До цього ж на фан-сторінці Кароль з'явився невеликий ролик з одним з найбільш пікантних моментів ефіру - виступом мами артиста і танцями растроганной Тіни з Даном.
Людмила вирішила заспівати пісню українською мовою, яку зазвичай співають молодятам на весілля. Вчинок жінки не тільки розчулив і здивував шанувальників, але ще й чимало вразив самого Дана - співак ледь стримував емоції і навіть шанувальники відзначили: у артиста очі були на мокрому місці.
«Це слід було очікувати💜 Приголомшлива жінка тітка Люда💜 Мама такого сина, як Дано💜», «Мама дуже красива, а тіночка теж.. бери дан балан.. В дружини. Будеш щасливий», «», «Це було очікувано», «У Дана очі на мокрому місці», «Як Тіна схожа з мамою Дана😍 спостерігати за цими щасливими - одне задоволення 🕊», - написали користувачі.
Нагадаємо, Дана Балана застукали в обіймах чоловіка, Тіна Кароль не пробачить
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль та Регіна Тодоренко показали, що зваблюють чоловіків
Також Politeka повідомляла, що Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль