Відома співачка Тіна Кароль влаштувала з Даном баланом провокаційну фотосесію

Знаменита співачка разом з артистом бере участь у пісенному шоу "Голос", підігріваючи чутки про свій роман недвухсмысленным поведінкою. Флірт, загравання і навіть дуже відкриті натяки на їх відносини привернули неабияку увагу серед шанувальників, повідомляє Politeka.

В цей раз, наприклад, фанати виявилися в захваті від новини: Тіна і Дан збираються у новому випуску шоу "Голос" заспівати дуетом. Попереднє їх виступ зайняв перші місця в трендах Ютуба, після чого зірки навіть випустили пісню під назвою "Додому". В цей раз фанатів чекає щось нове.

Для залучення уваги пара знялася у спільній фотосесії, в якій зірки, перебуваючи в пікантній близькості один до одного, дивляться перед собою, ховаючись від камери.

«Блін, я так і не зрозуміла, Тіна і Балан мутять? ...», «Вау!!!!Здорово!Це буде свято для очей і вух!!!Супер!Дуже чекаємо!», «Господи ,весь тиждень жити ,знаючи, що в кінці тижня буде дует-неймовірно!», «Це точна інформація?? Чекаємо», «Відвал голови», «Такі милі😍», - пишуть зраділі фанати.

До цього ж на фан-сторінці Кароль з'явився невеликий ролик з одним з найбільш пікантних моментів ефіру - виступом мами артиста і танцями растроганной Тіни з Даном.

Людмила вирішила заспівати пісню українською мовою, яку зазвичай співають молодятам на весілля. Вчинок жінки не тільки розчулив і здивував шанувальників, але ще й чимало вразив самого Дана - співак ледь стримував емоції і навіть шанувальники відзначили: у артиста очі були на мокрому місці.

«Це слід було очікувати💜 Приголомшлива жінка тітка Люда💜 Мама такого сина, як Дано💜», «Мама дуже красива, а тіночка теж.. бери дан балан.. В дружини. Будеш щасливий», «», «Це було очікувано», «У Дана очі на мокрому місці», «Як Тіна схожа з мамою Дана😍 спостерігати за цими щасливими - одне задоволення 🕊», - написали користувачі.

Нагадаємо, Дана Балана застукали в обіймах чоловіка, Тіна Кароль не пробачить

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль та Регіна Тодоренко показали, що зваблюють чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль