Відома українська співачка Ані Лорак показала спільне фото з Василем Вакуленко, більш відомим під псевдонімом Баста, в Instagram
На фото Лорак сидить в суддівському кріслі в блискучій сукні. Поруч сидить Василь, який був в жилетці і ще чимось. Співачка зробила спільне селфи. На тлі можна побачити маленьку дівчинку - дочку Кароліни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"З днем народження", - написала лаконічно Лорак під фото.
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Фанати не змогли нічого написати в публікації або поставити лайки. Все через те, що Лорак опублікувала в сторіс Инстаграма знімок.
Повідомлялося, що знаменита артистка Ані Лорак похвалилася провокаційними кадрами з останньої фотосесії в одному ліфчику.
цього разу Кароліна постала перед шанувальниками на серії фото в незвичайному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, приховує її повні щоки, а також відзначилася нової "старої" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або гумок. Зазначимо, зараз у зірки короткі волосся - подовжене каре з косою чубчиком.
Повідомлялося, що Знаменита артистка Ані Лорак показала, як доглядає за собою вдома під час ізоляції.
В соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила виставити в розділі Сторі невеликий ролик, зроблений ввечері під час того, як зірка доглядала за своєю шкірою.
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