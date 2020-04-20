37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", зачарувала новим знімком
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому вбранні: сорочці і штанях білого кольору.
Босонога і злегка розпатлана Ходченкова застигла в момент кроку, схопившись рукою за голову і піднявши копицю довгого волосся. Помітно, що зірка закрила очі. Якась легкість присутня на цьому фото. Незважаючи на її простеньке вбрання, спрямована хода і бездоганний стиль в інтер'єрі, змушують довго милуватися картинкою.
Багато хто відзначає, що Світлана більше намагається передавати настрій в кадрах, ніж просто хвастощі зовнішнім виглядом. А уявну стриманість актриса з лишком компенсує незвичними ракурсами і сюжетами.
За три години фото по достоїнству оцінили понад 8 000 осіб. Фанати щедро нагородили Ходченкову компліментами.
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"😍 красотаа"
"Шикарно"
"Красуня"
"Легкою ходою...👏"
"Хоч по квартирі гуляти дозволяють 😂😂😂"
"ураган"
Раніше ми повідомляли, Ходченкова поділилася ще одним фото, зробленим в тій же кімнаті. На цей раз красуня сиділа на софі, широко розкинувши ноги. З одягу на ній видно тільки чорну майку вільного крою. Світлана дивилася кудись убік, трохи задерши голову. Блондинка любить природні фото: без помітних макіяжів, блискучих нарядів і зайвого пафосу, але з глибоким змістом і затишними сюжетами.
"Я хоч і не чоловік, а спостерігати таку естетику - не відмовилася б😅😌🙌 Світлана, Ви надзвичайні!😍"; "Планета!!!))", - писали в коментарях.
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