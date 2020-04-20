Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводь вільний час удома в пікантному вигляді

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі невеликий жартівливий ролик, на якому блиснула стрункою фігурою в одному рушнику. Після того, як був введений карантин, телеведуча вирішила частіше поповнювати контент на своїй сторінці в Instagram, тому стала все частіше з'являтися в природному вигляді перед об'єктивом, пише Politeka.

Цього разу постала Леся в одному банному рушнику сірого кольору похвалитися своїми апетитними фруктами, які замовила, щоб поповнити запас вітамін в організмі. Артистка також продемонструвала, що позує без макіяжу і з розпущеним волоссям перед коробкою з апетитними стравами.

Зазначимо, після введення карантину, ряд українських артистів вже встигли похвалитися власними піснями на тему самоізоляції. Серед таких артистів відзначилася Каменських з піснею "Карантинник", Потап з групою Мізки і їх композицією "Без обіймів", а також багато інших.

Прийняти естафету вирішила і Леся, похвалившись уривком під час того, як відпочивала в домашньому вигляді - шортиках і білому топі без білизни. Артистка показала струнку фігуру, стоячи перед дзеркалом.

До цього Леся поділилася новим забавним знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото знаменитість валяється на великому ліжку обличчям вниз. З одягу на ній білий топ з довгими рукавами, джинсові міні-шортики, які ледве прикривають її сідниці, і білі кросівки з рожевою обробкою. Судячи з фото, Лесю щось сильно втомило або засмутило.

«Як вам такий челлендж?», - поцікавилася ведуча у підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали відповідати в коментарях.

«А поруч полежати», «Ось це сра…зу я помітив», «це ж леж лежачи - улюблене вправу», «Втомилася, Лесюшка», «найкращий ракурс на карантині..можна уявити, кого завгодно», «Ніжки у тя вогонь», «Гарний персик», - пишуть люди.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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