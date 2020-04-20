Переможець «Танців з зірками», хореограф Женя Кот порадував шанувальників яскравим знімком з шоу

Архівне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На знімку Кот з'явився в спокусливому образі мачо. На ньому були надіті чорні штани з низькою посадкою, які підкреслили його ідеальний прес. Образ Кот доповнив кепкою і підтяжками.

«Я знаю. Жінки дуже уважні створіння. Що помітили, дівчатка? Гортайте фото і пишіть коментарі!», - написав хореограф, вирішивши зіграти з шанувальниками в гру.

Більшість фанаток відразу ж помітили на шиї артиста сліди від губної помади. Крім цього, шанувальники звернули увагу на татуювання Кота і колір його шкіри. За годину пост зірки зібрав майже 6 тисяч лайків. Під фото підписники залишили безліч компліментів.

«Ну що можна сказати, красень всюди, я особисто на деталі особливої уваги не звертаю. Головне переді мною особистість, яка гідна особливої уваги», «Відбиток дружина залишила, помітила свого чоловіка», «Артист», «Головне, щоб уважна дружина не приревнувала, побачивши», "Поцілунок на шиї", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Женя Кот зі своєю дружиною влаштували домашні тренування, щоб мотивувати своїх фанатів робити так само.

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