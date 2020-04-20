Співачка відверто розповіла про все в мережі

50-річна Анжеліка Варум розповіла про збільшення животика

Одкровеннями вона поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram і показала фото. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Варум зізналася, що під час карантину не дуже обмежує себе в їжі, а от інтенсивно займатися спортом перестала. При цьому вона готує самостійно, балуючи кулінарними шедеврами і чоловіка – Леоніда Агутіна. Співачка навіть заявляє, що новий режим вже позначився на фігурі.

Варум зазначила, що "карантин - справа корисна, якщо бытолько не такий "побічний ефект".

За відмінну форму співачка похвалила лише свою кішку.

Добре, у мене в гардеробі відшукалася піжамка на виріст, щоб приховати карантинний животик. А от чоловікові доводиться сором'язливо прикриватися подушкою.

«Анжеліка наймиліша і елегантна, дуже красива», «Ви як завжди чарівні, дуже красива піжама, я її ще на відео Леоніда зазначила. Вас навіть пара набраних кілограмів не в силах зіпсувати!» - заспокоюють артистку в мережі.

Як відомо, у Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум є дочка Єлизавета. Дівчина народилася в 1999 році. З дитячого віку вона мешкає у США з батьками Варум. Тому на англійській вона говорить краще, ніж російською.

У 2010 році Ліза Варум сосздала свою рок-групу, яка успішно гастролює. Ліза довгий час виступала під прізвищем мами, але нещодавно вирішила взяти псевдонім, і тепер виходить на сцену як Ліз Холлоуей.

«Анжеліка наймиліша і елегантна, дуже красива», «Ви як завжди чарівні, дуже красива піжама, я її ще на відео Леоніда зазначила. Вас навіть пара набраних кілограмів не в силах зіпсувати!» - заспокоюють артистку в мережі.

Нагадаємо, Анжеліка Варум потрясла новою зовнішністю: «Страшне воскове чудовисько без віку», фото.

Як повідомляла Politeka, Агутін показав вищу доньку в одній білизні: «Ух, яка!».

Також Politeka писала, що чоловік Анжеліки Варум влучив в Україні в "чистилище".