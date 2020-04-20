Відома українська актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, показала свого чоловіка в Instagram

На першому фото Білоконь зі своїм чоловіком йшли по тротуару. Олег, так звати чоловіка, був у шортах і сорочці. Інна поруч йшла в чорних штанях і сорочці або чомусь подібному. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото сімейство Білоконь відпочивали десь на морі. Інна була в окулярах і білій блузці, а її чоловік в червоній кепці.

третього фото пара вже десь у лісі. Була осінь, Інна та Олег одяглися тепліше. На тлі можна побачити опале листя і дерева. Подружжя на кадрі мило цілувалися.

На ще одному кадрі Білоконь і чоловік стоять у святковому одязі. Вона в білій блузці, а він в сорочці і метелику. На тлі можна побачити будинок і квіти. Інна зробила веселу гримасу.

На останньому фото пара позувала в аналогічній одязі. Тільки кадр вже був більш серйозним і сімейство просто стримано посміхалися на камеру.

Повідомлялося, що український артист Андрій Данилко, який виступає в ролі ексцентричної співачки Вєрки Сердючки, нещодавно дав інтерв'ю, в якому проговорився про цікаве.

Ведучий зіграв з інтерв'юйованою в гру: "Збреши мені". За правилами, співак повинен був збрехати Дьоміну.

Так, на питання про більш близьких відносинах між Данилко і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно".

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