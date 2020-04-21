48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, збентежила "готичним" видом
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала з чорними перами на голові. Орбакайте відзначила, що це архівний знімок 24-річної давності, - ще до пластичної операції після скандального випадку з її колишнім чоловіком Русланом Байсаровим, який зламав їй носа.
Молода Крістіна тоді експериментувала із зовнішністю, і на одній з обкладинок альбому ("0 годин 0 хвилин") з'явилася в незвичайному для себе образі. Голову артистки прикрасили чорні пір'я, які обрамили обличчя, ніби стрижка каре. Чорні атласні рукавички і пурпурно-чорний плащ в широку смужку доповнили загадковий образ.
"Образ 1996 року геніальних майстрів @igorchapurin і Лева Новікова 💄🌹#фотоархів #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite", - підписала фото Орбакайте.
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За лічені години більше 20 000 шанувальників оцінили пост артистки, засипавши її компліментами. Деякі, правда, зазначили, що через надмірну обробку, обличчя співачки виглядає дещо неприродньо.
"Дивовижна. Втім як і завжди. Дуже сумую за нашим веселими часами!"
"Я пам'ятаю ☺️ у мене була аудіо касета, на обкладинці альбому був цей образ 👍"
"0 годин 0 хвилин..зе бест, форэва енд ева😊😊😊🌺🌺🌺🌺🌺"
"Дуже личить вам цей образ!"
"Ого! Дуже оригінально! І красиво🌸"
"🎆на батька схожа😍🎆🎆"
"Куди подівся ніс у неї???"
Раніше ми повідомляли, Орбакайте нещодавно захопила мережу кадрами з 8-річною донькою - Клавдією Земцовою. Вони постали в літніх сукнях з вишеньками, сидячи на покривалі на підлозі. Крістіна привітала фанатів з католицьким Великоднем.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.
Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.