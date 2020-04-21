48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, збентежила "готичним" видом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала з чорними перами на голові. Орбакайте відзначила, що це архівний знімок 24-річної давності, - ще до пластичної операції після скандального випадку з її колишнім чоловіком Русланом Байсаровим, який зламав їй носа.

Молода Крістіна тоді експериментувала із зовнішністю, і на одній з обкладинок альбому ("0 годин 0 хвилин") з'явилася в незвичайному для себе образі. Голову артистки прикрасили чорні пір'я, які обрамили обличчя, ніби стрижка каре. Чорні атласні рукавички і пурпурно-чорний плащ в широку смужку доповнили загадковий образ.

"Образ 1996 року геніальних майстрів @igorchapurin і Лева Новікова 💄🌹#фотоархів #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite", - підписала фото Орбакайте.

За лічені години більше 20 000 шанувальників оцінили пост артистки, засипавши її компліментами. Деякі, правда, зазначили, що через надмірну обробку, обличчя співачки виглядає дещо неприродньо.

"Дивовижна. Втім як і завжди. Дуже сумую за нашим веселими часами!"

"Я пам'ятаю ☺️ у мене була аудіо касета, на обкладинці альбому був цей образ 👍"

"0 годин 0 хвилин..зе бест, форэва енд ева😊😊😊🌺🌺🌺🌺🌺"

"Дуже личить вам цей образ!"

"Ого! Дуже оригінально! І красиво🌸"

"🎆на батька схожа😍🎆🎆"

"Куди подівся ніс у неї???"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте нещодавно захопила мережу кадрами з 8-річною донькою - Клавдією Земцовою. Вони постали в літніх сукнях з вишеньками, сидячи на покривалі на підлозі. Крістіна привітала фанатів з католицьким Великоднем.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.