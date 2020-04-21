Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала гарячий образ в Instagram

На фото Лера позувала в кожушку і чорному купальнику або білизну. Образ Товстолес доповнила чорною шкіряною спідницею. Волосся у зірки були в цей раз розпущені. Цікаво, що на тлі можна побачити тіні двох жінок - актриси і ще когось. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"3 роки тому. Жінка 2017 року. Тіні просто супер, силует", - підписана фото.

Якщо подивитися на ту публікацію, то можна побачити кілька коментарів, в яких користувачі хвалили Леру, а також майже 600 лайків.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95" показала нове фото в Instagram.

На фото Лера позує на тлі стіни і показує себе за груди. Вона була в піджаку або чомусь подібному. Іншого одягу на Товстолес не було видно. На фоні можна помітити було фоторамку, де були знімки, а також сердечко і ще одну фотографію.

Повідомлялося, зірка «Жіночого кварталу», 24-річна українська модель і гуморист Лера Товстолес, взяла участь у зйомках української школи онлайн.

Вона опублікувала образ, який підібрала спеціально для участі в проекті – легкий і молодіжний. На фото Лера стоїть у велюровій куртці і панамі, її волосся, накручені, вона з посмішкою дивиться в кадр. Лера вийшла такою красивою, що хоч зараз можна знімати її для обкладинки глянцевого журналу.

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