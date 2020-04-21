Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram новий ролик

У ролику Леся показала себе разом з намальованим хлопчиком. Натяк на відео був на те, що Нікітюк з ним цілувалася, а навколо з'являлися сердечка. В чому була одягнена зірка невідомо, так як "хлопчик" повністю закривав екран. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, ну, котик... Дай поговорити з передплатниками. Ну мені зараз будуть дзвонити РадиоЭнерджи", - сказала Леся.

Фанати не змогли оцінити публікацію Нікітюк або написати коментарі під нею. Все із-за того, що Леся опублікувала ролик в сторіс Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк показала, як проводить вільний час удома в пікантному вигляді.

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі невеликий жартівливий ролик, на якому блиснула стрункою фігурою в одному рушник. Після того, як був введений карантин, телеведуча вирішила частіше поповнювати контент на своїй сторінці в Instagram, тому стала все частіше з'являтися в природному вигляді перед об'єктивом.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк розвалилася на ліжку в міні-шортах і запропонувала зробити це новим челленджем.

Популярна українська телеведуча навіть на карантині не сумує і не втрачає почуття гумору. Леся поділилася новим забавним знімком на своїй сторінці в Instagram.

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