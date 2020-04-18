Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится дома под собственную песню
Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров, на которых повеселилась в домашнем виде под еще не вышедшую музыкальную композицию. Не так давно артистка выпустила первую песню "Ямы", успех композиции, похоже, повлиял на артистку и она решила создать еще одну работу, пишет Politeka.
Как известно, после введения карантина, ряд украинских артистов уже успели похвастаться собственными песнями на тему самоизоляции. Среди таких артистов отметилась Каменских с песней "Карантинник", Потап с группой Мозги и их композицией "Без объятий", а также многие другие.
Звезда "Victoria’s Secret" разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня»
Весна устроила настоящий бунт, Украину снова накроют заморозки: свежий прогноз погоды
Мокрая звезда Victoria’s Secret едва прикрыла прелести миниатюрным купальником: «Так горячо»
Право на заслуженную пенсию восстановят, документ уже в Раде: кого коснутся изменения
Принять эстафету решила и Леся, похваставшись отрывком во время того, как отдыхала в домашнем виде - шортиках и белом топе без белья. Артистка показала стройную фигуру, стоя перед зеркалом.
До этого Леся поделилась новым забавным снимком на своей странице в Инстаграм.
На фото знаменитость валяется на большой кровати лицом вниз. Из одежды на ней белый топ с длинными рукавами, джинсовые мини-шортики, которые еле прикрывают ее ягодицы, и белые кроссовки с розовой отделкой. Судя по фото, Лесю что-то сильно утомило или расстроило.
«Как вам такой челлендж?», - поинтересовалась ведущая в подписи к фото.
Ее поклонники тут же принялись отвечать в комментариях.
«А можно рядом полежать», «Вот это сра…зу я заметил», «это же лёж лёжа - самое любимое упражнение», «Устала, Лесюшка», «самый лучший ракурс на карантине..можно представить, кого угодно», «Ножки у тя огонь», «Хорош персик», - пишут люди.
Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.
Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.