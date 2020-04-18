Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится дома под собственную песню

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров, на которых повеселилась в домашнем виде под еще не вышедшую музыкальную композицию. Не так давно артистка выпустила первую песню "Ямы", успех композиции, похоже, повлиял на артистку и она решила создать еще одну работу, пишет Politeka.

Как известно, после введения карантина, ряд украинских артистов уже успели похвастаться собственными песнями на тему самоизоляции. Среди таких артистов отметилась Каменских с песней "Карантинник", Потап с группой Мозги и их композицией "Без объятий", а также многие другие.

Принять эстафету решила и Леся, похваставшись отрывком во время того, как отдыхала в домашнем виде - шортиках и белом топе без белья. Артистка показала стройную фигуру, стоя перед зеркалом.

До этого Леся поделилась новым забавным снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото знаменитость валяется на большой кровати лицом вниз. Из одежды на ней белый топ с длинными рукавами, джинсовые мини-шортики, которые еле прикрывают ее ягодицы, и белые кроссовки с розовой отделкой. Судя по фото, Лесю что-то сильно утомило или расстроило.

«Как вам такой челлендж?», - поинтересовалась ведущая в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись отвечать в комментариях.

«А можно рядом полежать», «Вот это сра…зу я заметил», «это же лёж лёжа - самое любимое упражнение», «Устала, Лесюшка», «самый лучший ракурс на карантине..можно представить, кого угодно», «Ножки у тя огонь», «Хорош персик», - пишут люди.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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