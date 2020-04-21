Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала нове фото в Instagram

На фото Даша позувала в сорочці або блузці, швидше за все, без білизни. Більше на кадрі нічого не було видно, крім цуценя, якого Астаф'єва тримала в руках. Волосся у співачки в цей раз були зібрані у хвіст. Фотографія була чорно-білою і вийшло самим досконалістю, адже зірка навіть закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли обговорити знімок або поставити лайки. Все із-за того, що Даша його розмістила в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва блиснула перед шанувальниками розкішним тілом без білизни.

«Камон!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, знімок співачка розмістила в Сторіс. На ньому вона без білизни застигла в пікантній позі, демонструючи розкішну фігуру.

«Коли з тобою полюбезничаем?» - цікавиться у неї один з шанувальників.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у новому спокусливій образі.

Астаф'єва часто експериментує зі стилем і образами. На цей раз вона порадувала користувачів соцмережі загадковими знімками. Виконавиця вбралася в матово-чорну кофту, яка ідеально підійшла під колір її волосся.

Нагадаємо, Астаф'єва позбулася одягу, щоб показати свої квіточки

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