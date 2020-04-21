Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала нове фото в Instagram
На фото Даша позувала в сорочці або блузці, швидше за все, без білизни. Більше на кадрі нічого не було видно, крім цуценя, якого Астаф'єва тримала в руках. Волосся у співачки в цей раз були зібрані у хвіст. Фотографія була чорно-білою і вийшло самим досконалістю, адже зірка навіть закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли обговорити знімок або поставити лайки. Все із-за того, що Даша його розмістила в сторіс Instagram, де таких функцій немає.
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Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва блиснула перед шанувальниками розкішним тілом без білизни.
«Камон!», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, знімок співачка розмістила в Сторіс. На ньому вона без білизни застигла в пікантній позі, демонструючи розкішну фігуру.
«Коли з тобою полюбезничаем?» - цікавиться у неї один з шанувальників.
Повідомлялося, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у новому спокусливій образі.
Астаф'єва часто експериментує зі стилем і образами. На цей раз вона порадувала користувачів соцмережі загадковими знімками. Виконавиця вбралася в матово-чорну кофту, яка ідеально підійшла під колір її волосся.
Нагадаємо, Астаф'єва позбулася одягу, щоб показати свої квіточки
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва похвалилася ідеальним горішком перед дівчиною
А ще Politeka писала, що Астаф'єва в незвичайній позі посвітила п'ятою точкою на камеру