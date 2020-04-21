Український журналіст, автор і ведучий проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров здивував серією фото зі співачкою Надією Дорофєєвою, з якою, судячи з усього, його багато що пов'язує

Як передає Politeka.net, Комаров зворушив публіку, виставивши у своєму мікроблозі в Instagram фотографії з Дорофєєвою. Таким чином, ведучий привітав подругу з днем народження - 21 квітня Наді виповнюється 30 років.

На кадрах Комаров обіймає Дорофєєву, вони обидва задоволено посміхаються, і все говорить про те, що їм приємно знаходитися в товаристві один одного. Користувачі вже почали обговорювати, що Діма "зраджує" красуні-дружині - "Міс Україна-2016" Олександрі Кучеренко.

"З днем народження, Надюша Дорофєєва @nadyadorofeeva ! Людина, в якій підкуповує людяність🙂 Не дивлячись на фантастичні досягнення в роботі, дуже проста і відкрита в звичайному житті дівчина. Неймовірно добра... Справжній друг і дуже добра душа. З днем народження, будь щаслива)) Сьогодні зателефонували і загадали, щоб швидше закінчився карантин і можна було вітати один одного не тільки по телефону й в інстаграмі)", - тепло відгукнувся про зіркову подругу Комаров.

Дорофєєва не стала зволікати з відповіддю і подякувала за привітання: "Діма, я тебе обожнюю, дякую за такі слова 😭♥️"

Пост Комарова за 20 хвилин "лайкнули" понад 15 000 осіб, приєднавшись до привітань:

"Як це чудово! Наді всіх благ, добро завжди повертається🙏❤️"

"Заради цього варто жити це досягнення коли не ти себе хвалиш а про твої подвиги інші люди розповідають👍👍👍"

"Ви просто супер 😍"

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