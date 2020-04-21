Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила новим відео

Зірка записала нову пісню і представила її в своєму Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Марта вибрала для запису маєчку, яка підкреслила достоїнства фігури. Також красуня зробила макіяж з акцентом на очі.

Крім того, у відео можна помітити молодого незнайомця. Марта грала на фортепіано, а її друг - на скрипці.

В пості зірка зізналася, що пісня народилася після трьох уроків гри на фортепіано. Крім того, незнайомцем виявився Герман Баятян, який є не тільки скрипалем, але і педагогом.

"Спасибі геніальним музикантам, які з'являються в моєму житті!) Я дуже надихаюся! А ще, якщо б не цей карантин, то може і не зімпровізували б ми так. Ще один доказ, що все не дарма) Ловіть шматочок, натхненний не просто карантином, а людьми 🖤", - підписала зірка відео.

За годину пост зібрав майже 1000 переглядів і багато коментарів.

"Яка ж ти розумниця і талант Марта ❤️", "Так проникливо 😘", "Браво! Дякуємо! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹", ""Дуже добре ❤️ Ви талант 💐", "Яке магічне звучання голосу і музики ✨👏 скрипка просто фантастична. .👌 Браво 😘", "У мене мурашки", "Нескінченно в захваті від твоїх робіт! Це чудово! 💕💕💕", "це було дуже гарно і проникливо, браво 👏👏👏👏👏😍😍😍😻😻🔥🔥🔥🔥"", написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася у відвертому образі. Артистка з'явилася в обтягуючій блузі.

Співачка вирішила привернути увагу пікантною деталлю: заради жаркого знімка, дівчина не одягла спідньої білизни.

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