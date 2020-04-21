42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, здивувала фото і закликом допомагати медикам і літнім людям

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з 64-річним чоловіком та 7-річними доньками-близнючками.

Примітно, що на обличчях у всього сімейства - захисні маски з цікавим принтом - мультяшними посмішками.

Камалія з рідними позує на кухні, всі одягнені по-домашньому: на артистці чорна футболка з малюнком, на чоловікові біло-синій смугастий світшот, а на маленьких донечках - рожеві фартухи і райдужні футболки.

Камалія вирішила закликати українців до совісті: "Друзі, сьогодні весь світ опинився в дуже складному становищі, але, я впевнена, нам допоможе це все пережити тільки доброта!! Поряд з кожним з нас живуть люди з групи ризику, медики, воюючі на «передовій» з вірусом, нужденні. Соромлюся афішувати, але мій благодійний фонд самостійно і спільно з партнерами щодня допомагає в боротьбі з пандемією. Станьте частиною цього дивного руху, допоможіть нужденному сусідові, придбайте їжу, ліки, засоби індивідуального захисту, підвезіть медичних працівників".

Артистка, "щоб прикладу допомоги послідували й інші", попросила шанувальників на звичайній медичній масці намалювати усмішку і викласти селфі в ній в соцмережі з хештегом #маскадобра.

Фанати вмить кинулися обговорювати пост та родину кумира: "Які ви красиві"; "Правильно👌"; "Які ви елегантні".

Раніше ми розповідали, дружина мільярдера Камалія присоромила українців за те, що мало скинулися грошима на допомогу постраждалим від китайського вірусу під час благодійного марафону, який вона організувала.

"Майже 20 000 тисяч людей подивилися цей марафон і більш 500 людей це фоловери цього каналу. А що зібрали? Трохи більше 11 000 грн... майже півгривні на кожного глядача, або 20 гривень на фоловера. Я розумію що важкий час, але настільки?", - заявила артистка в соцмережі.

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

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