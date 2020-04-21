50-річна американська співачка і зірка Голлівуду Дженніфер Лопес зворушила фото з 12-річною дівчинкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з донькою свого 44-річного нареченого, бейсболіста Алекса Родрігеса, Еллою. Джей привітала дівчинку з днем народження і коротко розповіла історію їхнього знайомства.

На фото Лопес, з закритими очима, ніжно обняла Еллу і пригорнула до себе. Дівчинка, у свою чергу, притулилася головою до Джей і поклала руки їй на плече. Від такого зворушливого моменту почуття просто переповнюють.

"Моїй люблячій маленькій Еллі ... в перший раз, коли я побачила тебе (ти була такою маленькою...), ти підбігла до мене, сіла прямо на мої коліна, обняла мене і попросила, щоб я одяглася в лавандову сукню... Ти завоювала моє серце за долю секунди ... ти вже не така маленька, але все ще сидиш у мене на колінах, і мені це подобається !!! 💕 З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ мила дівчинка! # ThisPicIsUs PS: у мене в запасі є плаття для тебе! 🌸", - поділилася Лопес в підписі до кадру.

За годину пост "лайкнули" понад 700 000 людей. Шанувальники прийшли в невимовний захват і засипали зірку компліментами:

"О боже, ця історія 😭, я не можу!"

"милі 🥰"

"Моє серце 😭😍😭😍, @jlo, ти найкраща"

"Моє серце тане 😍😍😍"

Зазначимо, на двох у закоханих Джей Ло і її нареченого четверо дітей. Від союзу з Марком Ентоні у поп-зірки є двоє близнюків: 11-річна дочка Емма й син Макс. А у Родрігеса дві дочки: 15-річна Наташа та 12-річна Елла.

Раніше ми повідомляли, Лопес розбурхала ефектним нарядом, поділившись кадрами в Instagram. Співачка позувала у синіх штанях, піджаку й топі. Волосся у неї було зібране у високий хвіст.

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