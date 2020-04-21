"Всього лише три фотографії, які..."

37-річна російська актриса Світлана Ходченкова шокувала відвертими чорно-білими знімками, зробленими на тлі розкішного фону за вікном

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула довгими ніжками.

Світлана позувала у великому порожньому приміщенні з величезними вікнами, за якими розкинулося місто. Заради ефектних кадрів, зірка позбулася штанів і залишилася тільки в худі оверсайз.

Щаслива і розпатлана Ходченкова побешкетувала перед камерою: покрутилася й пограла волоссям.

Актриса любить передавати на фото настрій. Як правило, її знімки, якими вона ділиться в соцмережі, відрізняються глибиною, атмосферністю і оригінальними сюжетами.

Ці кадри не стали винятком. Менш, ніж за годину, пост "лайкнули" понад 5 000 людей, засипавши Світлану компліментами.

"Творчість самоізоляції)"

"Хороший вигляд... Якщо не помиляюся - це Євразія?"

"Яка ж ти класна!))))"

"З такої висоти, краса незвичайна, особливо вночі"

"Ой мама🙈 що ж так гарно то все🔥"

"Всього лише три фотографії передають багато чого, чим ми переповнені в режимі самоізоляція"

"Дуже атмосферно 😍"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова здивувала ще одним фото в Instagram, на якому застигла в момент кроку. "Летючою ходою" зірка перетинала кімнату, коли її "зловила" камера.

Босонога Ходченкова постала в легкому костюмі білого кольору, який, втім, не зміг приховати її завидноъ стрункості. Актриса схопилася рукою за голову та підняла трохи локони. Помітно, що вона заплющила очі.

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