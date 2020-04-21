Російська телеведуча Лера Кудрявцева вразила шанувальників знімками, які зробила з лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Давайте так ! Хто першим скаже, що це зі мною роблять і як це називається отримає приз - 5 тисяч !!!!!!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кудрявцева позує сидячи в кріслі медиків, а на її голові закріплюють спеціальний пристрій для проведення процедури. При цьому шанувальники зірки кинулися вгадувати, що ж роблять кумира.

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Давайте так ! Кто первым скажет, что это со мной делают и как это называется получит приз - 5 тысяч !!!!!!

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«Прикус перевіряють!», «рентген роблять?», «3Д знімок зубів», «беруть текст на коронавірус», «готують в космос», «панорамний знімок», «Кондилограф,для діагностики щелепного суглоба», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 48-річна російська телеведуча Лєра Кудрявцева  перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.

Ми вирішили показати знімки знаменитостей до страшної біди, що її наздогнала. Пишногруда красуня ще недавно була абсолютно щаслива, тим більше що в серпні цього року вона стала мамою вдруге, незважаючи на свій вік. Зірка народила доньку від хокеїста Ігоря Макарова, який молодший за неї на 17 років. Пара перебуває у шлюбі вже 5 років.

Remote file

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

Як повідомляла Politeka, зірка вразила видом після пластики: почалися проблеми з очима, нове фото.

Також Politeka писала, що артистка відверто заговорила про страшну хворобу: "почала збирати гроші".