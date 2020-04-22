У мережі опублікований документ, що розкриває справжній діагноз 49-річної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк

Йдеться про довідку з онкологічного відділення московської «Центральної клінічної лікарні з поліклінікою», в яку Заворотнюк потрапила на лікування з діагнозом "гліобластома" в кінці січня 2019 року. Зараз актриса виписана і відновлюється вдома.

Сім'я Анастасії як і раніше зберігає мовчання. Медик, посвячений в деталі, пролив світло на ситуацію, пише "КП". Наразі актриса проходить курс лікування препаратом нового формату з Америки - їй прописали таблетки Кейтруда.

За словами лікаря, у Заворотнюк є всі шанси на одужання, так як форма раку у неї не смертельна. Анастасії вже набагато краще і надалі вона зможе повернутися до нормального життя, в тому числі й до роботи.

Медик розповів про операції, які перенесла знаменитість. Першим ділом їй видалили пухлину, але потім з'явилася наступна - вторинна гліобластома, яку також видалили хірургічним шляхом.

"А тепер йде підтримуюче лікування. Поки Заворотнюк ще слабенька, бліденька, імунітет ослаблений. Лікарі дуже бояться інфекцій. Найменше зараження — і може постраждати. Тому підвищена вимога до дотримання чистоти, дезінфекції", - підкреслив лікар.

Також він детально розповів, що зовнішність сильно змінилася - боротьба з раком, звісно, залишила свій відбиток.

"Зовні вона, звичайно, змінилася, з'явилася набряклість навколо очей. Після хімії у неї випали волосся, але зараз вони знову відросли. Фізкультурою вона поки не займається, тільки відпочиває. У неї великий шанс на одужання", - резюмував медик.

Раніше ми повідомляли, чоловік артистки, фігурист Петро Чернишов ні на крок не відходить від коханої.

"Він постійно поруч з актрисою — на всіх етапах лікування і транспортування (її регулярно возять в клініку на процедури, - ред)", - говорилося в повідомленні телеграм-каналу Mash.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

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