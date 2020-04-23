56-річний голлівудський красень Бред Пітт, колишній чоловік актриси Анджеліни Джолі розчарував фанатів своїм зовнішнім виглядом

Так, актор з'явився в шоу Джон Красінскі Some Good News, ставши саме тим гостем, який оголошує погоду (до нього брали участь Роберт де Ніро і Біллі Айліш). Бред в зеленому светрі і темному кашкеті виглянув з вікна свого будинку, що подивитися, як там на вулиці.

«Мені потрібна секунда, щоб перевести подих. Нам потрібно дізнатися прогноз погоди. Бред, як там справи?» — запитав Джон. «Здається, хм… начебто нічого», - відповів актор і зник у будинку.

Так як у Бреда немає акаунтів в соцмережах, шанувальники уважно стежать за всіма його появами на публіці. Незважаючи на те, що він нещодавно продемонстрував відмінну фізичну форму у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», на цей раз актор не на жарт стривожив фанатів.

Неохайний вигляд і опухле обличчя миттю стали причиною гарячих обговорень під роликом.

«Йому б поголитися як у 2016-му. Він тоді просто чудово виглядав», «Дуже багато чекала від шоу, але Бред мене розчарував», «Зовні Пітт, звичайно, виглядає не дуже, але він з лишком компенсує це чарівністю і почуттям гумору», «Спивається?», - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, спливли пікантні подробиці колишніх стосунків чи не найвідомішої голлівудської парочки Дженніфер Еністон і Бреда Пітта (до того, як останній пішов до іншої красуні-актриси Анджеліни Джолі). Виявляється, вони зустрічалися майже рік, перш ніж справа дійшла до інтимної близькості.

«Це було наймудріше, що Дженніфер могла зробити. Уявіть собі — сказати Бреду Пітту чекати сексу. Такого не було ніколи в його житті», — розповіло джерело з близького оточення акторів.

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