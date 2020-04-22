29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", ощасливила шанувальників сміливою фотосесією

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в досить спокусливому образі. Красуня осміліла настільки, що вирішила показати свою "широку душу" в розстебнутій мало не до пупка сорочці. При цьому зірка "забула" вдягти спідню білизну й засвітила розкішний бюст.

Романова показала "найнебезпечніше місце в квартирі 😂" - позуючи біля відчиненого холодильника у картатій сорочці, яку зав'язала на талії, оголивши плоский животик, і сірих джинсах. Міша не змогла втриматися від спокуси поласувати яблуком, нутеллою і полуничкою.

Красуня активно жестикулировала руками, а також "стріляла" очами й грала мімікою.

Менш, ніж за добу, пост зібрав більше 10 000 "лайків". Багато користувачів погодилися з Романовою, що кухня - дійсно дуже "небезпечне місце". Деякі поскаржилися, що встигли набрати за карантин зайві кілограми, не в силах встояти перед цією "напастю".

"Знову пивасик, Міша 🙄 На чорний день? 😂 Адже це ще шкідливіше для фігури, ніж Нутелла"

"очі розбігаються... 🔥🔥 Між лівою і правою 😂❤️"

"Чарівна💣😍"

"Дивись не з'їси все, а то не влізеш в той купальник"

"чорна діра😅😂😂"

"Як же вам блондинкою добре 🔥"

"Це точно,я з цим небезпечним місцем набрала 5 кг🤦🏻‍♀️😂"

Раніше ми повідомляли, Романова показала свого "супермена". Артистка умилила кадром, опублікованими в Instagram, на якому тримає на руках свого маленького сина у костюмі цього відомого героя коміксів. Сама ж молода матуся постала в розкішному малиновому платті з хвилюючим вирізом на грудях.

Нагадаємо, що экс-ВІА Гра вперше показала маленького сина, якого приховувала більше року: "Схожий на...".

Також Politeka писала, що розпусна Міша Романова без нижньої білизни показала, що у неї під светром: "Як можна бути такою...".