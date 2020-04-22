Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться в домашньому вигляді вечорами

Як відомо, після введення карантину зірка самоизолировалась з близькими і вже кілька тижнів залишається вдома. Тим не менш, це не заважає їй дивувати яскравими фото, цікавими зауваженнями і смаколиками, якими вона хвалиться в разедле Сторі. Цього разу Леся порадувала яскравим фото в домашньому вигляді, пише Politeka.

Дівчина з'явилася з легким макіяжем на обличчі, в білій майці з принтом на грудях і чорному нижній білизні з високою посадкою. При цьому зірка лелала вигляд, що посилає фанатам повітряний поцілунок, трохи піднявши майку.

Також Леся показала, як веселиться будинку під власну пісню.

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі серію кадрів, на яких повеселилася в домашньому вигляді під ще не вийшла музичну композицію. Не так давно артистка випустила першу пісню "Ями", успіх композиції, схоже, вплинула на артистку і вона вирішила створити ще одну роботу.

Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу.

Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челлендж, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою.

Нагадаємо, Нікітюк в коротенькому топі розляглася на підлозі перед дівчиною

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