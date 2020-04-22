Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится в домашнем виде по вечерам

Как известно, после введения карантина звезда самоизолировалась с близкими и уже несколько недель остается дома. Тем не менее, это не мешает ей удивлять яркими фото, интересными замечаниями и вкусностями, которыми она хвастается в разедле Стори. В этот раз Леся порадовала ярким фото в домашнем виде, пишет Politeka.

Девушка появилась с легким макияжем на лице, в белой майке с принтом на груди и черном нижнем белье с высокой посадкой. При этом звезда лелала вид, что посылает фанатам воздушный поцелуй, чуть приподняв майку.

Также Леся показала, как веселится дома под собственную песню.

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров, на которых повеселилась в домашнем виде под еще не вышедшую музыкальную композицию. Не так давно артистка выпустила первую песню "Ямы", успех композиции, похоже, повлиял на артистку и она решила создать еще одну работу.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к модному челенджу и показала себя без одежды.

Артистка решила показать себя в естественном виде в рамках специального челленджа, во время которого звезды остаются без одежды и белья, но прикрывают главное одной лишь подушкой.

Напомним, Никитюк в коротеньком топе разлеглась на полу перед девушкой

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