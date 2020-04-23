Діти знаменитостей часто йдуть по стопах своїх батьків, адже ростуть у творчій обстановці і мають гарний старт

Politeka.net згадувала зіркових дітей, які вирішили пов'язати своє життя з модельним бізнесом.

У доньки Сінді Кроуфорд буквально не було іншого шансу, як стати моделлю, адже вона копія своєї популярної матері. Зараз Кайї Гербер 18 років, а вона вже відома й успішна модель, яка бере участь у показах найдорожчих дизайнерів світу.

Донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі Роуз Депп пішла по стопах матері. Вона знімається для дорогих брендів і журналів. Звичайно, пробує себе 20-річна красуня і в кіно, але поки що активніше їй пропонують роботу саме в модельному бізнесі.

Молодший син зірки Playboy Памели Андерсон і рок-музиканта Томмі Лі Ділан теж пробує себе в ролі моделі. Для індустрії його відкрив фотограф Еді Сліман, який запросив знятися для відеощоденників.

26-річний син Алена Делона Ален Делон-Фаб'єн був обличчям Dior Homme, а також брав участь в рекламних компаніях, знімався для обкладинок журналів і виходив на подіум. Крім цього він знімається в кіно.

Дочка Джуда Лоу Айріс Лоу встигла знятися для рекламної кампанії капсульної колекції відомого бренду. Дівчина пробує себе і на інших теренах.

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