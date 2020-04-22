Відомий російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік української співачки Наташі Корольової, порадував шанувальників гарячими знімками

Фото були зроблені на шоу Тарзана, на якому була присутня його дружина, пише Politeka.net. На одному з кадрів бодібілдер, стоячи на сцені обняв дружину за талію.

При цьому шоумен був в одних білих стрінгах, вихваляючись шикарною фігурою, а точніше кубиками преса.

На інших знімках було представлено, що відбувається на шоу. Тарзан разом з колегами виступили в костюмах ангелів, а також артист вкрив найінтимніше білим простирадлом.

В пост Сергій Глушко розповів, що пройшло трохи більше місяця після шоу.

"Дякую ще раз всім,хто розділив зі мною ці щасливі миті!", - написав шоумен.

При цьому артист також згадав своїх хейтерів.

"Купа інфузорій повилазило від злості-заздрості))) досі собі пукани рвуть і від злості готові лопнути)))))😄😄😄 Це показово в наш "перевернутий час", - зазначив артист.

Тарзан вважає, що чим успішніше виступ,тим більше злоби до нього проявляється.

"Не можуть, убогі, пробачити мені, що любить мене найкрасивіша русалка країни... Заздрість - страшна річ. А головне, не розуміють ці бідолахи,що лише зміцнюють моє "я" цим , і вбивають себе. Я прощаю їх усіх", - написав Глушко.

За 20 хвилин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів:

"Сергій, Ви з Наталією прекрасна пара!!! А заздрісники нехай луснуть від злості...", "Я з вашим виступом ролик дивилася разів 50 і ніяк не налюбуюсь. Все було на 100 балів...", "Було дуже круто!!!🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️ і я і Я теж такої думки, ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Ааааа я вас з Наташой Дуже люблю пісні ваще крутооооо...".

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