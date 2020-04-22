Українська телеведуча Леся Нікітюк терміново звернулася до підписників через шахраїв, які діють від її імені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Зараз дуже важлива інформація. Якщо ви бачите, що десь Леся щось розігрує, не звертайте увагу. Це все махінації. Мій розіграш автомобіля вже давно пройшов», - зазначила вона.

Крім того, Никитюк також опублікувала знімок зі скріншотом, де запучатлен акаунт шахраїв.

«Ми не можемо побороти цих своло*їй, що розводять людей! Не звертайте увагу!» - підкреслюється в підпису.

Уточнимо, що українці не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться в домашньому вигляді вечорами

Як відомо, після введення карантину зірка самоизолировалась з близькими і вже кілька тижнів залишається вдома. Тим не менш, це не заважає їй дивувати яскравими фото, цікавими зауваженнями і смаколиками, якими вона хвалиться в разедле Сторі. Цього разу Леся порадувала яскравим фото в домашньому вигляді.

Дівчина з'явилася з легким макіяжем на обличчі, в білій майці з принтом на грудях і чорному нижній білизні з високою посадкою. При цьому зірка лелала вигляд, що посилає фанатам повітряний поцілунок, трохи піднявши майку.

Також Леся показала, як веселиться будинку під власну пісню.

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