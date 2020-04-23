Син герцогів Кембриджських Луї сьогодні, 23 квітня, відзначає, свій другий день народження

Про це пише Politeka.net.

Наймолодша дитина в сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма займає п'яте місце в лінії успадкування британського престолу.

На честь другого дня народження Кейт Міддлтон поділилася цікавими знімками Луї, який перед камерою грався з яскравими фарбами.

Знімки спадкоємця герцогів Кембриджських були опубліковані в офіційному Instagram Кенсінгтонського палацу.

"Ми раді поділитися фотографіями принца Луї, зробленими герцогинею у квітні цього року, напередодні його другого дня народження", - сказано в публікації.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі з'явилося домашнє відео з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Нещодавно герцоги з'явилися в ефірі ранкової програми, в якій вони обговорили ситуацію з пандемією китайського вірусу.

Крім цього, герцоги Кебріджські розповіли глядачам про свої справи і турботи в умовах карантину, а в ефір вони вийшли в "домашній" одязі.

Наприклад, Кейт Міддлтон з'явилася в білій трикотажній кофті у чорну смугу, з легким макіяжем на обличчі і красивою укладкою. Що стосується принца Вільяма, то він надів сорочку кольору деніму і синій джемпер.

Під час інтерв'ю принц Вільям нагадав, що в умовах пандемії та карантину дуже важливо залишатися вдома, але так само важливо всіляко підтримувати зв'язок зі своїми рідними і близькими.

А герцогиня Кембриджська в ефірі додала, що медичні працівники сьогодні як ніколи потребують підтримки і турботи.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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