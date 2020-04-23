Відома українська співачка Настя Каменських, дружина продюсера Олексія Потапенка (Потапа), показала новий жаркий образ
На фото Настя стояла біля ліжка в одній піжамі чорного кольору з білими краями. Волосся в цей раз Каменських зібрала у високий хвіст. На кадрі співачка посміхалася і прикрила рот руками. Фотографія вийшла дуже ніжною і грайливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ви напевно помітили, що я часто ношу на шиї ланцюжок з написом “love”
Демі Роуз, Альона Омович й інші моделі помірялися пишними принадами: навіть Кардашьян позаздрить
Дан Балан і Тіна Кароль живуть разом: історія кохання і жаркі фото найромантичнішої пари України
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки: топ ностальгічних фото з 90-х
У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: "не отримають пенсії ті, хто..."
Таке банальне слово, сенс і силу якого багато хто вже не помічають.
Але ж стільки в ньому насправді сенсу. І сенсом воно наповнює все навколо.
Любити і бути коханим. Найважливіше завжди найпростіше. Це диво і дар, який ніколи не можна сприймати як даність", - написала Настя.
Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"У мене теж така ланцюжок)", "Така красива і щаслива, ваші очі наповнені любов'ю", "Так любов відмінне почуття і дуже потрібно людству", "Жити любов'ю", "Насть, кльова ланцюжок".
Повідомлялося, що Настя Каменських спробувала приховати вагітність просторій піжамою.
На фото Каменських постала в яскравій картатій піжамі, без макіяжу і з пучком на голові.
Як відомо, співачка часто радує досить відвертими знімками, не соромлячись оголити фігуру. А ось такий домашній наряд для неї не характерний. Тому користувачі навіть запідозрили, що Каменських вбралася в таку вільну одяг не просто так.
Нагадаємо, Потап розкрив невідомі секрети особистого життя з Горовий і Каменських
А ще Politeka писала, що Каменських розкрила секрети сімейного життя з Потапом
Також Politeka повідомляла, що Товстий Потап і несмачна Каменських, як виглядала парочка до сімейного життя