Відома українська співачка Настя Каменських, дружина продюсера Олексія Потапенка (Потапа), показала новий жаркий образ

На фото Настя стояла біля ліжка в одній піжамі чорного кольору з білими краями. Волосся в цей раз Каменських зібрала у високий хвіст. На кадрі співачка посміхалася і прикрила рот руками. Фотографія вийшла дуже ніжною і грайливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви напевно помітили, що я часто ношу на шиї ланцюжок з написом “love”

Таке банальне слово, сенс і силу якого багато хто вже не помічають.

Але ж стільки в ньому насправді сенсу. І сенсом воно наповнює все навколо.

Любити і бути коханим. Найважливіше завжди найпростіше. Це диво і дар, який ніколи не можна сприймати як даність", - написала Настя.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"У мене теж така ланцюжок)", "Така красива і щаслива, ваші очі наповнені любов'ю", "Так любов відмінне почуття і дуже потрібно людству", "Жити любов'ю", "Насть, кльова ланцюжок".

Повідомлялося, що Настя Каменських спробувала приховати вагітність просторій піжамою.

На фото Каменських постала в яскравій картатій піжамі, без макіяжу і з пучком на голові.

Як відомо, співачка часто радує досить відвертими знімками, не соромлячись оголити фігуру. А ось такий домашній наряд для неї не характерний. Тому користувачі навіть запідозрили, що Каменських вбралася в таку вільну одяг не просто так.

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