Російський співак Сергій Лазарєв здивував шанувальників превью-кадром зі зйомок обкладинки для пісні "Лабіринт"

Артист, як відомо, вже багато тижнів знаходиться на самоізоляції зі своїми дітками. Активно розповідає про те, чому треба проводити час з близькими і навіщо треба прийняти те, що зараз відбувається. При цьому, щоб привертати до себе увагу фанатів, артист вирішив ділитися кращими кадрами зі зйомок своїх кліпів і альбомів. Цього разу співак представивши гаряче промо, передає Politeka.

На показаному кадрі співак позував голим з вологим волоссям і демонструючи своє тіло без збентеження - з серйозним виразом обличчя Сергій дивився перед собою, викликавши у шанувальників бурхливий захват.

«Актуально, як ніколи.... #Лабіринт Ходимо по колу - ми потрапили в лабіринт, ми потрапили в лабіринт. І нам вихід не знайти.... #СергейЛазарев #Лабіринт #Лазарєв #Sergeylazarev #Lazarev #лазаревСергей», - пише Сергій під постом.

Шанувальники тут же відповіли, не забувши згадати Сергію про його нібито кохання з Ані Лорак:

«Одна з улюблених пісень!👍👏😙», «Це точно 😭😭😭, але будемо сподіватися ,що це все скоро закінчиться 🙏🙏🙏», «Обожнюю цю пісню»❤️😍актуально завжди 🔥Лорак не вистачає», «Як завжди прекрасний, Сергій!!!!», «Як у воду дивилися😂», «Кращий❤️ прекрасна пісня💣», «Давайте все-таки вже знайдемо цей вихід 😂 #ЯУстала».

До цього ж знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в недбалому вигляді під час прямого ефіру з близьким другом Сергієм Лазарєвим. Вчора ввечері в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна провела прямий ефір разом з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим.

Кілька днів тому артистка вперше вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з шанувальниками і поговорити про кар'єру. Причому під час ефіру зірка заявила, що важить всього 52 кілограми, тоді як в новому ефірі артистка в недбалому вигляді отримала масу коментарів, щодо її розповнілий фігури під час карантину.

втім, зірка на це увагу не звернула і продовжила вести бесіду з одним, розпитуючи про особисте життя. Сергій в свою чергу не втримався і похвалився на відео дітьми, які в цей час бігали поруч і веселилися на машинках. Через поганий зв'язок один з одним, артистам постійно доводилося просити один одного піти в іншу кімнату і сміятися над якістю кадрів.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зробив відверте зізнання про Україні

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