Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова стала жертвою шахраїв, які обчистили її картку

Аферисти списали з її рахунку 192,5 тисячі рублів. Як розповіла балерина, до неї почали приходити повідомлення про списання 200 рублів. Повідомлення приходило кожну хвилину. В результаті шахрайських дій артистка втратила велику суму.

Балерині повідомили, що ці гроші списали нібито в рахунок якогось клубу, якому вона програла суд. За словами зірки, ніяких боргів у неї немає. А якщо б були, про це знали б журналісти. Таким чином Волочкова залишилася без засобів для існування. За її словами, у неї тепер немає грошей на їжу.

«Залишили мене без грошей в період пандемії. На карті були відкладені гроші на продукти, я хотіла замовити їжу період самоізоляції», - розповіла Волочкова.

Нагадаємо, що раніше продюсер Андрій Разін у себе в Instagram повідомив, що зірки змушені продавати свої особисті речі через відсутність концертів і корпоративів. За його словами, зіркам доводиться платити зарплати обслузі і співробітникам, а прибутку немає. Він розповів, що Філіп Кіркоров почав продавати власні речі на сайті. Як відомо, у нього найбільший гардероб з усіх зірок російського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом: "Шалунья".

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