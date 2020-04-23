Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого називають фаворитом артиста Андрія Данилка, порадував шанувальників новим знімком

Стильний артист з'явився в чорній толстовці і чорній шкірянці, повідомляє Politeka.net. Співак позував біля однієї з картин Сальвадора Далі.

В пості MELOVIN розповів про нібито свій місяць самоізоляції.

"7 км в день пішки, без м'яса, молочного і мучного. Їм свіжі овочі, фрукти і готую вдома кожен день. П'ю два літри чистої води щодня. Зміни просто приголомшливі!! Відчуваю себе прекрасно! Нуль алкоголю", - написав улюбленець Данилка.

Крім того, артист додав, що підтримує безглютенову дієту без кофеїну, а також займається йогою по годині щодня.

"Навчився медитувати! Скинув дев'ять кілограм і збільшив м'язову масу. Освоюю нову професію віддалено! Освоюю другу іноземну мову", - пише співак, проте в кінці підписників чекав сюрприз. Співак написав:

"P. S. Поняття не маю, хто це написав, але я пишаюся цією людиною, що вирішив скопіювати і викласти".

За годину пост зібрав майже 14 тисяч лайків та багато коментарів.

"АХАХААХАХААХ КІНЕЦЬ ВБИВ АХАХААХАХААХ А Я ВЖЕ ХОТІЛА НАПИСАТИ ПИШАЮСЯ ТОБОЮ", "Ну загалом остання фраза описує мене на карантині", "Все що освоїла нового за карантин я - це поїдання пасок у великій кількості і більше нічого 👍 пишаюся собою 😅", "Прикол зараховано", "Тю😂😂😂Я думала ти про себе😂😂", "Мені б скинути 9 кг..", "Я не одна подумала що це ти про себе написав 😹", "Я вже почала заздрити", "Зрозуміло не розумниця я дочитала до кінця І РАДЖУ ТОБІ ЗАЙНЯТИСЯ ТИМ ЖЕ", "І в кінці такий облом😂", "У своєму репертуарі😂😂❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, улюбленець Андрія Данилка показав, як виглядав задовго до популярності.

Як повідомляла Politeka, роздягнений улюбленець Данилко похвалився тілом на білих простирадлах.

Також Politeka писала, що MELOVIN став батьком, відео з дитиною підірвало мережу: "Мій маленький принц".