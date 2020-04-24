Відома співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", показала свіжий весняний образ

На фото Міша позувала тільки в круживном білизна, іншого одягу на ній видно не було. Романова була з розпущеним волоссям, які ефектно виглядали на фото. Можна частково помітити на кадрі мереживний бюстгальтер. Спокусливо нафарбовані губи і ніжний погляд доповнили образ співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Лірична весна", - підписала лаконічно фото Романова.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків під фотографією і написали кілька коментарів:

"Шикарна", "Супер-мега красуня", "Чубчика все-таки не вистачає, дуже красива", "А в ріст", "О, так".

Повідомлялося, що 29-річна українська співачка Міша Романова ощасливила шанувальників сміливої фотосесією.

Артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в досить спокусливій образі. Красуня осміліла настільки, що вирішила показати свою "широку душу" в розстебнутій мало не до пупка сорочці. При цьому зірка "забула" вдягти спідню білизну і засвітила розкішний бюст.

Раніше ми повідомляли, що Міша Романова розбурхала відвертим фото.

Романова постала в кілька розпусної образі, незважаючи на те, що тримає на руках дитину. На ній бежевий плащ, який Романова розстебнула і як би в попихах подвязала поясом - так що погляду фанатів відкрився неймовірно красивий вид на її глибоке декольте та інші пружні принади.

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