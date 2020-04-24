Серце поетеси Алли Гольцевої, яка писала тексти для "Ласкового мая", зупинилося на 75-му році життя

Цю інформацію в своєму Instagram підтвердив продюсер Андрій Разін, передає Politeka.net.

Відомо, що трагедія сталася вранці 22 квітня.

Причину смерті відомої поетеси і сонграйтера Андрій Разін не вказав.

"Рано вранці пішла з життя велика поетеса Алла Гольцева, яка написала величезну кількість текстів до пісень. Вона працювала з такими артистами, як Лариса Доліна, Катерина Шавріна, Анне Вескі, Ігор Наджієв, Валентина Толкунова, Олексій Глизін, Іон Суручану, Заур Туров, Ніка, Наталія Нурмухамедова, Джемма Халід, Валерій Пак, Володимир Шурочкіна, Сергій Ізбаш, Олексій Чумаков, групою «Ласковый май». Але найбільше вона написала віршів до пісень групи «Ласковый май». Їх було понад 50! Ми багато років співпрацювали з Аллою разом з Сергієм Кузнєцовим та Анатолієм Мєшаєвим", - розповів продюсер в своєму мікроблозі.

Андрій Разін також опублікував в Instagram архівне фото, зроблене в 1989 році. На знімку він разом з Аллою Гольцевой записує композицію "Дядя Міша".

"Ми тебе любимо і пам'ятаємо. Царство тобі Небесне. Група «Ласкавий травень», а також всі артисти «Дискотеки «Спілка» висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким Алли. Пішла дійсно велика поетеса всіх часів і народів. Світла пам'ять", - резюмував продюсер.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Рембо" Брайан Деннехі пішов з життя. Сумну новину у своєму Instagram повідомив Сильвестр Сталлоне.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року по природних причинах, а не від китайського вірусу.

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцем Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже мені допоміг побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав Сталлоне.

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