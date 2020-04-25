Багато хто зі знаменитостей люблять згадувати минуле і показують архівні фото

Будь-який фанат може подивитися на те, як десятки років тому виглядали ті чи інші зірки, пише Рoliteka.net.

Давайте подивимося кілька яскравих фото, на яких зірки зовсім ще юні і подумаємо, чи змінилися вони. 

Дженніфер Еністон за роки не втратила колишньої чарівності. Красуня все також чудова, як і під час зйомок популярного серіалу "Друзі". 

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Актриса Ніколь Кідман змінила колір волосся і зачіску. Артистка проміняла руду кучеряву шевелюру на рівний блонд. З роками актриса практично не змінилася, тому її нерідко підозрювали в оперативних втручаннях. 

Відома модель 1990-х Сінді Кроуфорд володіє неймовірною посмішкою. Хоча вона і стала старше, що помітно неозброєним поглядом, все ж вона чудова. 

Памела Андерсон не так давно здивувала фанатів змінами у зовнішності. Актрису стали звинувачувати у зверненні до хірургів. Між тим, Instagram зірки в більшості своїй поповнюються лише старими чорно-білими фото. Мабуть, артистка дуже сумує за часами  своєї молодості. 

Ірина Шейк опублікувала фото, зроблене в підлітковому віці. Дівчина все така ж струнка і довгонога, правда волосся стало довшими. 

Раніше ми писали, що Памела Андерсон позувала на архівному знімку в одному блискучому купальнику. Образ модель доповнила прикрасами на шиї і розпущеним волоссям.

Артистка, як можна побачити, стояла у воді. Красуня трохи вигнулась, щоб продемонструвати соковиті місця. 

Фанати нічого не змогли написати під публікацією, як і поставити лайки. Все через те, що Памела опублікувала знімок в сторіс, де функцій таких немає.

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